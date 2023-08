A Ponzone l’addio a “Marghe”, colonna del patronato Acli. La storica funzionaria se n’è andata a 82 anni.

Pochi conoscevano il suo nome completo. Per tutti era “la Marghe”, per anni punto di riferimento al patronato Acli di Ponzone per migliaia di utenti. Buste paga, assunzioni, contributi e pratiche di ogni sorta: aveva una risposta per tutto.

Margherita Bodo (questo il nome completo) se n’è andata l’altro giorno nella sua casa in liguria, ad Angera. Aveva 82 anni ed era ammalata da qualche tempo. Ma fino quando ha potuto, anche dopo un primo periodo di stop dovuto a problemi di salute, era presente nel suo ufficio.

Il funerale a Ponzone

Margherita Bodo, come accennato, è morta in Liguria, nella sua casa in località Angera, in provincia di Savona, poco sopra il mare. Il funerale sarà celebrato a Ponzone nella mattinata di domani, venerdì 18 agosto. La funziona sarà celebrata alle 11 nella chiesa parrocchiale. Poi il feretro sarà portato nella tomba di famiglia al cimitero di Livorno Ferraris. “Marghe” lascia il marito Mario Rossati, e altri cugini e parenti.