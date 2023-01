A Pray l’addio a Pier Paolo Tanzi, trovato senza vita in casa. Cavaliere della Repubblica, aveva 77 anni. Il funerale si celebra nella mattinata di oggi.

Giorni di lutto a Pray per l’improvvisa scomparsa di Pier Paolo Tanzi, 77 anni. Per lavoro aveva vissuto a lungo in Lombardia, soprattutto nel Bresciano, ma era poi tornato a vivere nella sua casa in Valsessera. E’ stato trovato morto in casa lunedì 23 gennaio, colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Verso sera erano intervenuti i carabinieri dopo che nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui. Ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. E’ stato stroncato da un malore improvviso.

Una persona conosciuta

L’uomo era ben conosciuto in paese, soprattutto tra le generazioni più adulte. Nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Pietro della frazione Pianceri, mentre questa mattina alle 10.30 sarà celebrato il funerale sempre in Samn Pietro. L’uomo verrà poi portato al cimitero di Pianceri Alto.

Non aveva figli, lascia l’amata Ritina, oltre ai cugini, agli amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Pier Paolo Tanzi aveva lavorato sempre nel settore pubblico a servizio dello Stato. Grazie alla sua condotta era stato ordinato Cavaliere su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri il 2 giugno 1994.