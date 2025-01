Accende ceri votivi in casa, rischia di incendiare tutto. Intervento dei vigili del fuoco in frazione Masseranga a Portula.

Accende ceri votivi in casa, rischia di incendiare tutto

Aveva acceso alcuni ceri votivi in casa, e a un certo punto pensava che le candele fossero ormai spente. Invece i cari avevano appiccato il fuoco e bruciato un mobile presente nella stanza. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Per fortuna l’allarme è stato dato per tempo e l’arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato che il piccolo rogo diventasse davvero un problema serio, estendendosi a tutta l’abitazione. Solo tanta paura l’altra mattina in frazione Masseranga di Portula per un principio di incendio.

LEGGI ANCHE: Va in fiamme una canna fumaria a Cellio con Breia. LE FOTO

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da parte dei padroni di casa, sul posto sono intervenuti in breve temopo sii vigili del fuoco di Biella, sia quelli volontari di Ponzone con le autopompe, oltre i carabinieri della zona. Per fortuna, come accennato, i danni all’alloggio sono stati contenuti e limitati al locale con i ceri. La casa è comunque agibile, anche se i proprietari sono stati diffidati a tenere ceri accesi senza sorveglianza.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook