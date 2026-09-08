Temperature, notte da record in Piemonte. Ma domani cambia tutto

Nuovi record di caldo nella notte tra ieri e oggi, lunedì 7 e martedì 8 settembre, in Piemonte. A segnalarli è il meteorologo Andrea Vuolo: Torino, Biella e Novara in particolare hanno registrato le temperature minime mensili più elevate dall’inizio delle misurazioni, superando primati che erano già stati ritoccati appena il giorno precedente. Ma ovviamente il caldo ha colpito ovunque.

A Torino la colonnina di mercurio non è scesa sotto i 23,9 gradi, mentre Biella ha raggiunto 23,7 e Novara 23,5. Martedì resta ancora una giornata dal sapore pienamente estivo, con massime in pianura fino a 33-34 gradi. Ma la lunga fase di caldo eccezionale è ormai alle battute finali.

Temporali in arrivo dalle Alpi

Il cambiamento è però imminente, ed è atteso dal tardo pomeriggio di oggi. L’ingresso di correnti più fresche favorisce la formazione di rovesci e temporali sull’arco alpino, dal Monviso al Verbano-Cusio-Ossola, con successiva estensione verso le alte pianure piemontesi.

Fenomeni localmente intensi possono interessare anche alto Novarese, Valsesia, Verbano e alto Canavese. Un secondo passaggio perturbato è atteso nella notte e nelle prime ore di mercoledì, mentre una nuova fase temporalesca è prevista tra il tardo pomeriggio e la serata.

Mercoledì allerta gialla

La svolta sarà accompagnata da un deciso calo termico: rispetto al grande caldo degli ultimi giorni le temperature perderanno anche 7-9 gradi, con massime comprese prevalentemente tra 23 e 27 gradi nelle zone di pianura e collina.

Per domani, mercoledì 9 settembre, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su numerosi settori regionali, tra cui Valsesia, Biellese, Novarese e Vercellese. I fenomeni più forti potranno essere accompagnati da grandine, raffiche di vento, nubifragi e locali allagamenti.

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