Allarme per una donna di Valdilana dispersa nei boschi. Era uscita di casa in mattinata e non aveva più fatto ritorno. Trovata nella zona di Curino.

Allarme per una donna di Valdilana dispersa nei boschi

Paura per una donna di Valdilana che si era allontanata da casa. I soccorsi si sono messi subito al lavoro e l’hanno poi trovata nella zona di Curino. E’ stata quindi portata all’ospedale di Biella per i dovuti accertamenti. Ignoti i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi da casa.

LEGGI ANCHE: Pensionato di 75 anni disperso nel boschi di Serravalle

L’allarme

La 62enne era uscita di casa in mattinata, ma non aveva più fatto ritorno. I familiari, preoccupati non vedendola ritornare poi la sera e non riuscendo a contattarla, hanno lanciato l’allarme. A Valdilana è quindi subito scattato il protocollo di ricerca delle persone scomparse.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Biella e del distaccamento volontario di Ponzone, assieme alle squadre Aib della zona, ai carabinieri e alla Guardia di finanza che hanno battuto i principali percorsi della zona.

Il ritrovamento

Alla fine, intorno alla mezzanotte, è stata ritrovata cosciente in un boschetto di Curino, a pochi metri dalla sua auto, lasciata in sosta sulla strada provinciale che porta al comune di Pray. La donna è stata quindi raggiunta dal personale del 118 che l’ha visitata e portata poi in ospedale per gli accertamenti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook