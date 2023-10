Pensionato di 75 anni disperso nel boschi di Serravalle. Un esercito di soccorritori in azione: alla fine l’uomo è stato individuato e portato in salvo.

Ore di ricerche nel pomeriggio di oggi, domenica 29 ottobre, per un pensionato che si era perso nei boschi intorno a Serravalle. L’intervento delle squadre di soccorso è iniziato intorno alle 13.30 in località Martellone. L’allarme era partito per una persona di circa 75 anni dispersa in una zona impervia, e per di più con il perico della pioggia che rendeva scivolosi molti sentieri.

Per trovare l’uomo è stata attivata una vera task force composta da vigili del fuoco di Varallo, dagli uomini dell’Unità di comando locale vigili del fuoco per il coordinamento delle ricerche dalla sede centrale di Vercelli, dagli operatori nel nucleo Sistemi aerei pilotaggio droni vigili del fuoco. E inoltre si sono messi in azione i cinofili dalla Direzione regionale Piemonte vigili del fuoco, congiuntamente agli operatori del Soccorso alpino Guadia di Finanza di Alagna con una loro unità cinofila, e i volontari del Soccorso alpino. In totale, decine di persone con l’aiuto dei cani appositamente addestrati.

Il ritrovamento dell’uomo

Tutti hanno partecipato alla ricerca. Alla fine la persona è stata ritrovata in una zona oparticolamente impervia verso il tardo pomeriggio, quando ormai stava iniziando a farsi completamente buio. Per fortuna era in buone condizioni di salute, a parte lo spavento per il rischio corso.