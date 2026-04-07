Andrea Ronzani eletto presidente del Cai Trivero. Prende il posto di Massimo Biasetti che ha portato avanti il gruppo negli ultimi sei anni.

Andrea Ronzani eletto presidente del Cai Trivero

Il Cai Trivero ha un nuovo presidente. E’ Andrea Ronzani che prende il posto di Massimo Biasetti, quest’ultimo è stato presidente negli ultimi sei anni. Assieme a Ronzani è stata designata una nuova assemblea formata dai consiglieri Roberto Barna, Giancarlo Bruera, Silvano Donà, Nicoletta Fila Robattino, Mario Lora Lamia, Daniele Marchiori, Luca Mombello, Umberto Moresco, Giulio Nicola, Roberto Pigato, Gianni Regis Milano, Stefano Strona, Giovanni Trabaldo e lo stesso Biasetti, oltre ai due delegati Stefano Strona e Maria Orcurto.

Queste le prime parole da presidente di Ronzani: «Voglio prima di tutto ringraziare tutti i partecipanti. Sono onorato di essere stato eletto presidente e confido nell’aiuto e nel supporto di tutto il gruppo dei nuovi consiglieri per portare avanti e far crescere la nostra associazione. Ringrazio inoltre i diciannove soci che si sono canditdti con me. Senza dubbio il ruolo di presidente è un compito molto importante ma lo è anche quello di un consigliere».

Un’associazione con numerose attività

E aggiunge: «Credo che se il consiglio è ben consolidato e se tutti i consiglieri hanno piacere di trovarsi per proporre, discutere e decidere insieme su attività, progetti e questioni, la figura del presidente diventa meno onerosa».

Poi ha ricordato le attività: «La nostra associazione svolge diverse attività che richiedono presenza e impegno. Penso di poter esprimermi anche a nome di tutto il nuovo consiglio chiedendo ai soci di aiutarci a mantenerle vive. Ci sono: la pulizia dei sentieri che abbiamo in gestione, eventi da organizzare, escursioni e gite da programmare, la gestione della palestra di arrampicata, la tradizionale festa all’Alpe Artignaga che richiama molta presenza, il Gas (Gruppo Alpinistico Scolastico) con circa 90 ragazzi iscritti, per i quali è un’occasione per un primo approccio con la montagna».

«Per tutte queste attività già molti di noi prestano il loro servizio ma non basta, abbiamo bisogno dei soci. Anche solo uno di voi che possa darci una mano può essere di grande aiuto e fare la differenza per mantenere viva ed efficiente la nostra associazione, una realtà e un bene comune dove la passione per la montagna e la bellezza della natura sono le basi fondamentali».

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