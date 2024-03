Appello dei vigili del fuoco di Ponzone: abbiamo bisogno di nuovi volontari. Il giovedì sera e la domenica sarà possibile incontrare gli operatori in caserma.

Appello dei vigili del fuoco di Ponzone: abbiamo bisogno di nuovi volontari

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone cercano giovani da inserire nel proprio gruppo. C’è infatti bisogno di nuove figure che si appassionino alle attività del gruppo in modo da garantire anche un ricambio generazionale.

“Abbiamo bisogno di te”, è l’appello lanciato dal gruppo anche tramite i social e rivolto principalmente ai giovani che vogliano entrare a far parte della caserma impegnandosi in attività di soccorso sul territorio.

I vigili del fuoco aspettano chiunque fosse interessato il giovedì sera dalle 21 o la domenica dalle 10. Sarà possibile avere informazioni sul sodalizio e sulle attività, ma anche sul percorso di formazione da intraprendere.

Più di un intervento al giorno

Sono 392 le uscite effettuate dai vigili del fuoco di Ponzone nell’ultimo anno, quindi in media più di uno al giorno.

Sono 22 invece i volontari che ruotano in caserma con turni per coprire tutti gli interventi, fine settimana compreso, tra l’altro coperto per tutte le 24 ore. Di recente sono stati festeggiati i 65 anni di attività. Era il 1958 quando nacque il corpo dei vigili del fuoco di Ponzone. All’epoca le emergenze erano legate soprattutto agli incendi che avvenivano nelle fabbriche, poi gli interventi si sono diversificati e aumentati.

«Sono anni che registriamo una media di oltre una uscita al giorno – spiega il capo distaccamento Giovanni Capparoni -. Anche nel 2023 non ci sono stati per fortuna gravi eventi, ma comunque ogni giorno almeno una squadra deve uscire per un soccorso a persona o un incidente».

Un numero appena sufficiente

Come accennato, sono attualmente 22 i volontari in forza a Ponzone: «Sembrano tanti, ma è un numero sufficiente per poter far fronte a tutte le chiamate. Sono ragazzi che lavorano e che quando c’è una emergenza rispondono alla chiamata. Il servizio viene coperto per l’intero fine settimana». La speranza è di coinvolgere anche giovani. Negli anni i volontari dei vigili del fuoco di Ponzone si sono sempre più specializzati con mezzi e attrezzature.