Auto con tre occupanti finisce fuori strada a Trivero. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco: una persona portata al pronto soccorso.

Auto con tre occupanti finisce fuori strada a Trivero

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 26 marzo, nell’alto Triverese. A uscire di strada e schiantarsi contro le protezioni a lato della carreggiata è stato un veicolo con tre persone a bordo. Non risulta siano stati coivnolti altri mezzi, quindi si è trattato di un’uscita di strada autonoma. E’ accaduto in frazione Ferrero, lungo la strada provinciale che collega Trivero a Portula e poi a Coggiola, a pochi metri dall’incidente ben più tragico in cui a inizio novembre perse la vita un bambino di appena tre anni.

Sul posto, intorno alle 10, si è recata una squadra dei vgili del fuoco di Ponzone per l’intervento.

L’azione dei soccoritori

Uno dei tre occupanti era rimasto prigioniero delle lamiere e ha dovuto venire estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Assieme a loro, in azione anche il personale sanitario giunto anch’esso sul posto con tre ambulanze. Successivamente questa persona è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per i controlli del caso.

La dinamica è ancora da accertare: sul luogo anche i carabinieri di Trivero per i rilievi di prassi.

