Terrore in casa, minaccia la fidanzata con un coltello e tenta di gettarla dalla finestra

Un imprenditore di 32 anni è stato arrestato ieri mattina a Torino dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentato omicidio e minaccia aggravata. L’intervento è avvenuto in via Leoncavallo, nel quartiere Barriera di Milano, dopo l’allarme lanciato dalla fidanzata trentenne.

La donna, di origini ecuadoriane, si trovava nel suo appartamento al terzo piano quando una lite con il compagno è degenerata in una violenta aggressione. Dopo essere stata minacciata con un coltello, è riuscita a scappare e a contattare il 112.

La lite degenerata nell’appartamento

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante la discussione l’uomo ha impugnato un coltello e ha minacciato la fidanzata. La situazione è poi precipitata: il trentaduenne avrebbe tentato di spingerla verso la finestra dell’abitazione, al terzo piano dello stabile.

La vittima è riuscita a sottrarsi all’aggressione e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. L’intervento dei militari ha permesso di bloccare l’uomo, già noto alle forze di polizia.

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L’arresto e il Codice rosso

Dopo gli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato il 32enne per tentato omicidio e minaccia aggravata. L’uomo è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A tutela della donna è stata attivata la procedura prevista dal Codice rosso, il percorso dedicato ai casi di violenza domestica e di genere. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a chiarire il contesto nel quale è maturata l’aggressione. Lo riporta Prima Torino.

Foto d’archivio

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