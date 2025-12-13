Auto si ribalta fuori strada Tra Pray e Crevacuore. E’ accaduto ieri mattina lungo la provinciale sulla sponda destra Sessera.

Auto si ribalta fuori strada Tra Pray e Crevacuore

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella prima mattinata di ieri, venerdì 12 dicembre, nel tratto di strada in uscita da Pray e in direzione Crevacuore, lungo la sponda destra del Sessera. Poco prima della ecostazione in località New York, lungo la provinciale 235, una vettura è uscita di strada ed è finita ribaltata nella vegetazione circostante.

Erano circa le 8 quando è accaduto l’incidente.

L’intervento delle forze dell’ordine

Scattato l’allarme, sul posto si sono portati carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. Per fortuna l’uomo che conduceva la vettura è uscito dall’incidente pressoché illeso. Notevoli invece i danni all’auto, che ha dovuto essere tirata fuori dalla vegazione con un’autogru e portata via col carro-attrezzi.

Il conducente è stato comunque preso in carico dal personale sanitari, che lo ha portato al pronto soccorso di Ponderano per gli accertamenti del caso.

