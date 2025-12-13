CronacaSessera, Trivero, Mosso
Auto si ribalta fuori strada Tra Pray e Crevacuore
E’ accaduto ieri mattina lungo la provinciale sulla sponda destra Sessera.
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella prima mattinata di ieri, venerdì 12 dicembre, nel tratto di strada in uscita da Pray e in direzione Crevacuore, lungo la sponda destra del Sessera. Poco prima della ecostazione in località New York, lungo la provinciale 235, una vettura è uscita di strada ed è finita ribaltata nella vegetazione circostante.
Erano circa le 8 quando è accaduto l’incidente.
L’intervento delle forze dell’ordine
Scattato l’allarme, sul posto si sono portati carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. Per fortuna l’uomo che conduceva la vettura è uscito dall’incidente pressoché illeso. Notevoli invece i danni all’auto, che ha dovuto essere tirata fuori dalla vegazione con un’autogru e portata via col carro-attrezzi.
Il conducente è stato comunque preso in carico dal personale sanitari, che lo ha portato al pronto soccorso di Ponderano per gli accertamenti del caso.
Foto d’archivio
