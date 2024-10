Auto troppo veloci a Crocemosso: allarme dell’opposizione. Il gruppo di Roberto Costella chiede interventi risolutivi al Comune.

Auto troppo veloci a Crocemosso: allarme dell’opposizione

Auto che transitano a velocità troppo elevata a Valdilana, e in particolare nella zona di frazione Crocemosso. E il gruppo di opposizione “Cambiamento per Valdilana” ha chiesto all’amministrazione comunale quali misure intenda adottare. La questione è stata presentata in consiglio comunale.

Il capogruppo Roberto Costella ha infatti presentato una interrogazione sulla situazione del paese. «La strada provinciale 232 attraversa il centro della frazione di Crocemosso ed è strada urbana. Pertanto, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima di percorrenza deve essere compresa tra i 30 chilometri all’ora e i 50 chilometri all’ora».

Un limite che ben in pochi rispettano. E infatti il capogruppo aggiunge ancora che «nonostante i limiti imposti anche dalla segnaletica verticale, molti cittadini lamentano il fatto che le automobili sfrecciano a velocità elevate soprattutto davanti al bar “Il Campanile” e in prossimità della zona farmacia, dove peraltro la visibilità è spesso ostruita dalla presenza di una siepe di un privato che invade la carreggiata».

LEGGI ANCHE: Abbassato il limite di velocità sulla provinciale di Prato Sesia: si viaggia ai 50 orari

“Servono soluzioni”

Tenuto conto che su questa strada non possono essere installati dossi in quanto è un collegamento utilizzato dai mezzi di soccorso, la minoranza chiede quali strategie si intenda adottare.

«Abbiamo chiesto all’amministrazione se è a conoscenza della situazione di alta pericolosità e ha possibilità di risolverla, in concerto con la Provincia, trovando una soluzione fattibile come, ad esempio, dei passaggi pedonali luminosi simili a quelli predisposti a Ponzone oppure dissuasori di velocità tipo speed display – spiega il consigliere comunale Roberto Costella -. E abbiamo chiesto se questa amministrazione ha la fermezza di contrastare questa sbagliata abitudine dell’alta velocità, in sinergia con le forze dell’ordine e con la Polizia Municipale, tramite controlli laser ed eventuali multe ai trasgressori».

Ma di auto veloci se ne trovano anche in centro a Ponzone, nonostante gli accorgimenti già presi in passato dall’amministrazione Carli. Sulla via provinciale le forze dell’ordine sistematicamente organizzano controlli proprio nell’ottica di prevenzione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook