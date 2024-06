Abbassato il limite di velocità sulla provinciale di Prato Sesia: si viaggia ai 50 orari. Interessato dal provvedimento un tratto di circa 680 metri.

E’ entrato in vigore a Prato Sesia il nuovo limite di velocità di 50 chilometri orari nel tratto di strada provinciale che dalla frazione Ca’ Bianca conduce verso il centro abitato, oltre l’ex complesso della Pipa.

Si parla di un segmento stradale della lunghezza di 680 metri, dove prima vigeva il limite dei 70. La decisione di abbassare la velocità è stata presa dal sindaco Alberto Boraso dopo un incontro con gli imprenditori le cui aziende hanno uno sbocco su quel tratto stradale.

Per la sicurezza degli ingressi in azienda

Gli imprenditori avevano chiesto di intervenire per ridurre il rischio dei propri dipendenti nell’immissione sulla strada a causa della velocità dei veicoli in transito.

Boraso ha così concordato con la Provincia di Novara di uniformare la limitazione di velocità a 50 chilometri orari lungo tutta la strada provinciale, dalla rotatoria tra Grignasco e Prato Sesia fino al confine con Romagnano. In un secondo momento sarà installato un impianto semaforico all’altezza dell’incrocio con la via che porta a Ca’ Bianca, in modo da regolare ancora di più la velocità delle automobili e agevolare l’immissione nella frazione.

