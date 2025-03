Badante cade in bici a Sostegno, viene soccorsa dal maresciallo. La donna ha rimediato una botta all’anca.

Badante cade in bici a Sostegno, viene soccorsa dal maresciallo

Incidente a Sostegno nella serata di ieri, giovedì 6 marzo. Un maresciallo dei carabinieri non in servizio ha notato una donna caduta dalla bici a bordo strada. Come si è poi capito, si trattava di una badante che lavora in zona.

Le ha prestato subito soccorso allertando il 118. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri di Coggiola e un’ambulanza. La donna di origine ucraina è stata portata in ospedale per accertamenti. Nulla di grave, la donna si è ammaccata un’anca con la quale ha impattato contro l’asfalto. Non sambra che vi siano altri

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook