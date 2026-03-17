Bielmonte, parziale evacuazione dopo le nevicate: ma le strade restano chiuse. Portati a valle dalla parte di Trivero ospiti e personale del “Bucaneve”.

Bielmonte, parziale evacuazione dopo le nevicate: ma le strade restano chiuse

Sono iniziate ieri, lunedì 16 marzo, le operazioni di evacuazione delle persone rimaste isolate a Bielmonte a causa delle abbondanti nevicate cadute nel fine settimana. Tra l’altro, i soccorritori hanno accompagnato a valle gli ospiti e il personale dell’hotel Bucaneve sfruttando il corridoio aperto dagli spazzaneve incaricati dalla Provincia di Biella.

Come riporta Prima Biella, l’intervento è stato organizzato con il coordinamento della Prefettura di Biella e ha visto impegnate diverse squadre di soccorso. Sul posto hanno operato i militari dell’Arma dei carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone, il Soccorso alpino, la Guardia di finanza con il reparto di Alagna Valsesia, oltre alle squadre del soccorso alpino biellese e al coordinamento territoriale di Protezione civile. Complessivamente sono stati impiegati più di trenta mezzi.

Le operazioni di rientro erano iniziate nel pomeriggio con una colonna di soccorso partita da Trivero, lungo il versante di Valdilana, dove la strada era stata ripulita dalla neve per consentire il passaggio dei veicoli. A proposito di veicoli, è diventato virale un video postato domenica mattina, con un turista impegnato a disseppellire la propria vettura dalla neve.

Ci sono ancora persone bloccate

Nonostante l’evacuazione degli ospiti delle strutture ricettive, restano ancora isolate parecchie persone residenti nella zona. Si tratta soprattutto di operatori che vivono stabilmente in quota e che mantengono contatti costanti con le autorità: al momento non sono state segnalate situazioni di emergenza.

La viabilità verso Bielmonte rimane comunque chiusa sia dal lato di Valdilana sia dalla Valle Cervo, a causa del rischio slavine ancora elevato dopo le intense precipitazioni. Per impedire l’accesso alla zona, oltre alle transenne sono stati collocati mezzi pesanti a presidio delle strade.

C’è chi ha rimosso le barriere

Il provvedimento si è reso necessario anche perché nelle scorse ore alcune persone avrebbero rimosso le barriere per raggiungere la località e ammirare il paesaggio innevato. Le autorità invitano quindi alla massima prudenza e a non tentare di salire in quota fino a quando le condizioni non consentiranno la riapertura in sicurezza della viabilità.

Foto dalla pagina social di Bielmonte

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