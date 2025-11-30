Sul bus 300 Valdilana-Biella è guerra continua per trovare posto. Il pullman di 30 posti non è sufficiente, e si sgomita.

Sulla linea 300 “Valdilana-Biella” gli studenti continuano a fare a gomitate per trovare posto. Soprattutto per quanto riguarda la linea delle 14.22 che da Biella sale verso la valle frequentata quotidianamente da decine di studenti. Il bus abituale un tempo veniva sostituito da un mezzo adeguato per le tratte extraurbane, con più posti a sedere e maggiori standard di sicurezza per i pendolari.

Almeno allora la “guerra” per trovare un posto era meno accesa, o quantomeno più contenuta, proprio perché i mezzi offrivano più possibilità di sedersi e viaggiare in modo sicuro. Oggi, invece, il bus abituale dispone di circa 30 posti a sedere, spesso insufficienti.

“Un giorno c’era il bus da 23 posti”

«Un giorno è stato impiegato addirittura un mezzo con appena 23 posti – riferisce uno dei ragazzi – aggravando ulteriormente la situazione di molti ragazzi e pendolari costretti a restare in piedi fino a Crocemosso, quasi un’ora di viaggio su strade collinari e piene di curve».

Ogni giorno è una corsa al posto: chi sale dopo rischia di viaggiare in piedi per tutto il tragitto.

Il problema dei passeggini

Un aspetto altrettanto sentito riguarda gli spazi destinati a carrozzine e passeggini. Nei bus impiegati su questa linea, non solo lo spazio fisico è insufficiente – spesso invaso da chi viaggia in piedi – ma mancano anche alcuni sistemi di sicurezza come cinture o ganci di ancoraggio.

Nelle “Condizioni generali di viaggio” affisse su tutti i mezzi Atap si legge infatti che “Atap Spa garantisce la sicurezza dei mezzi e del servizio di trasporto”. «Tuttavia, nel punto dedicato all’utilizzo dei posti per carrozzine e passeggini, non è indicata alcuna procedura di fissaggio o blocco. C’è solo scritto che il passeggero deve frenare la carrozzina o il passeggino e reggersi saldamente appoggiandosi allo schienale».

