Il “Cammino della luce” aiuta la piccola Alice ricoverata al “Gaslini”

Il “Cammino della luce” di Pray ha fatto tappa all’ospedale “Gaslini” di Genova. Come al solito ha portato un po’ di allegria tra i bambini ricoverati. Ma quest’anno c’è stato un episodio che ha scaldato il cuore. All’arrivo dei volontari che hanno portato qualche dolce, una bimba ha ripreso a mangiare.

I volontari raccontano: «“Ero malato e mi avete visitato”: forti della Parola del Vangelo, abbiamo fatto visita ai piccoli degenti del Gaslini. Non è solo un atto di carità è vedere, confortare, toccare, amare Gesù che viene, vive e soffre in questi nostri fratelli più piccoli. L’aiuto che molti di voi hanno voluto darci non giova all’associazione o ai singoli, che sempre preferiscono rimanere nascosti, ma al Signore, che si fa vicino in quei corpicini afflitti».

«Egli che è Dio misericordioso sempre vi ricompensi. Una preghiera stasera per ciascuno di questi bambini, ma soprattutto per Alice che ha ripreso a parlare e mangiare assaggiando un nostro bastoncino di zucchero. La mamma piangeva di gioia…e noi con lei».

In ospedale vestti da Babbi Natale e da elfi

I volontari sono stati accolti dalla guida spirituale dell’ospedale, Padre Francesco, e si sono presentati con il costume di Babbo Natale e travestiti da Elfi. Hanno così fatto visita ai reparti incontrando bambini e genitori. L’episodio avvenuto con Alice è stato qualcosa di fantastico.

I prossimi appuntamenti

Il “Cammino della luce” prosegue con le sue attività in vista del Natale. La sera del 24 dicembre, alle 20.30, alla chiesetta dell’Assunta, sarà allestito il piccolo presepe vivente dei bambini, una novità in questo Natale. Quindi, alle 21, la partenza della fiaccolata in direzione della chiesa parrocchiale di Pray Alto dove, alle 21,45, animata dal Piccolo coro parrocchiale, sarà celebrata la messa solenne.

Al termine della funzione, un allegro momento conviviale con bevande calde e panettone per tutti, per scambiarsi gli auguri. La manifestazione è organizzata dal “Cammino della luce” con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro loco, gruppo alpini Pray-Pianceri e Aib Azoglio.

