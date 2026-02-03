Carabinieri sciatori a Bielmonte, già 12 multe a chi invade le piste. I militari pattugliano costantemente gli impianti della stazione.

Carabinieri sciatori a Bielmonte, già 12 multe a chi invade le piste

Risalire a piedi le piste da sci o attraversarle con le ciaspole: sono questi i comportamenti imprudenti finiti nel mirino dei controlli dei carabinieri sciatori a Bielmonte nel corso dell’attuale stagione invernale.

Dall’apertura degli impianti sono state infatti sanzionate dodici violazioni, di cui dieci per la risalita a piedi delle piste e due per l’attraversamento con le ciaspole, condotte ritenute potenzialmente pericolose per l’incolumità degli utenti.

Piste affollate grazie alla neve e alle Olimpiadi

I controlli rientrano nell’attività di vigilanza rafforzata messa in campo dai carabinieri sciatori del Comando provinciale di Biella, intensificata anche alla luce delle abbondanti nevicate e dell’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che stanno richiamando a Bielmonte numerosi appassionati e squadre sportive provenienti da diversi Paesi.

Da dicembre 14 servizi di pattugliamento

Nel complesso, il bilancio dell’attività è positivo. Dall’inizio della stagione sono stati effettuati 14 servizi di pattugliamento, per un totale di 120 ore, svolti da coppie di militari specializzati e coordinati dalla stazione dei carabinieri di Valdilana. L’azione è stata orientata soprattutto alla prevenzione degli incidenti e al contrasto dei comportamenti a rischio.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto delle nuove norme sulla sicurezza, come l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e l’uso del casco protettivo. Su questo fronte non sono emerse criticità: tutti gli sciatori controllati risultavano in regola, segno di una buona assimilazione delle regole da parte dei frequentatori della stazione.

Verifiche in pista e lungo la strada

Oltre alla vigilanza sugli utenti, i Carabinieri hanno monitorato lo stato di sicurezza delle piste, verificando la corretta cartellonistica, l’efficienza delle reti di protezione e l’assenza di ostacoli non segnalati. Anche in questo caso, le ispezioni non hanno evidenziato irregolarità.

Sulla Panoramica Zegna e in particolare nel piazzale degli impianti, sono stati inoltre svolti frequenti servizi di pattuglia dalla stazione di Valdilana e da quella di Bioglio, spesso in collaborazione con i volontari della Protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo.

