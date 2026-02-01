Scontro tra sciatori a Bielmonte, una donna portata in ospedale con l’elicottero. E’ accaduto sulle piste della stazione turistica: pronto l’intervento dei soccorritori.

Scontro tra sciatori a Bielmonte, una donna portata in ospedale con l’elicottero

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, domenica 1 febbraio, sulle piste di Bielmonte, dove si è verificato un grave incidente sugli sci. Una donna è rimasta ferita in seguito a una violenta collisione ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, affidata alle testimonianze di alcuni presenti, due sciatori (un uomo e una donna) si sarebbero scontrati durante una discesa. Nell’impatto, particolarmente violento, la donna sarebbe stata urtata da un uomo e sbalzata a valle di alcuni metri, riportando un serio trauma nella zona delle costole.

L’intervento dei soccorritori

Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del Soccorso piste di Bielmonte, che hanno prestato le prime cure alla ferita e richiesto l’intervento del Soccorso alpino. Considerate le condizioni della donna, si è reso necessario l’arrivo dell’elicottero, atterrato direttamente sulle piste.

La sciatrice è stata quindi caricata a bordo e trasferita all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano per le cure del caso. Le sue condizioni sono ora al vaglio dei sanitari.

