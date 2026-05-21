Centri estivi per tutti i bambini: l’appello della “Zattera” in Valsessera

Con la fine della scuola e l’arrivo dell’estate, per molte famiglie della Valsessera inizia un periodo complesso da gestire. Mentre per i bambini le vacanze rappresentano gioco, libertà e nuove esperienze, per i genitori si apre spesso una fase difficile sul piano organizzativo.

Il lavoro continua anche nei mesi estivi e tre mesi senza lezioni possono diventare un peso importante. In particolare, le famiglie monogenitoriali, i nuclei numerosi o chi vive una situazione lavorativa precaria rischiano di trovarsi davanti a spese difficili da sostenere.

L’iniziativa de La Zattera Odv

Per evitare che una difficoltà economica si trasformi in isolamento sociale, l’associazione La Zattera Odv lancia un appello alla comunità della Valsessera. L’obiettivo è raccogliere fondi per contribuire alle spese di iscrizione ai centri estivi dei bambini appartenenti a famiglie fragili.

L’associazione sottolinea l’importanza di un gesto semplice ma concreto. Ogni contributo sarà destinato interamente a sostenere la partecipazione dei più piccoli alle attività estive, perché il gioco, la socialità e il divertimento non diventino un privilegio per pochi.

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Come contribuire alla raccolta

Chi desidera sostenere l’iniziativa può effettuare una donazione sul conto corrente intestato all’associazione La Zattera Odv. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza per garantire a un bambino la possibilità di vivere l’estate insieme agli altri.

Per contribuire alla raccolta fondi:

intestatario: associazione La Zattera Odv;

Iban: IT 28 H 05034 44420 000000000234;

causale: Centri estivi.

Una comunità che si prende cura

L’appello è rivolto a cittadini, famiglie, associazioni, aziende e a tutte le persone che vogliono dare un sostegno concreto. L’obiettivo è fare in modo che nessun bambino debba rinunciare a correre, giocare, imparare e condividere momenti di serenità con i propri coetanei.

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