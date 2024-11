Chiusa la galleria di Crocemosso: partiti i lavori di ristrutturazione. Verrà attivato anche l’impianto luce, traffico deviato fino al 22 dicembre.

Chiusa la galleria di Crocemosso: partiti i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori per illuminare e fare manutenzione alla galleria sotto Crocemosso, frazione di Valdilana. Dopo aver terminato gli interventi al tunnel della Panoramica verso di Bielmonte, ora l’impresa incaricata dalla Provincia di Biella è pronta per la nuova opera. Successivamente toccherà invece alla galleria di Crevacuore ad Azoglio.

«Si tratta di un unico intervento – commenta il sindaco Mario Carli – finanziato grazie ai fondi delle Aree interne. I tre cantieri sono quindi legati. Si era partiti da Bielmonte in quanto c’era poi la possibilità che arrivasse la neve e c’è anche la stagione invernale che parte. Quindi quella in montagna era la prima opera da fare».

Non si passa fino al 22 dicembre

Il cantiere per illuminare la galleria di Crocemosso a Valdilana è partito lunedì 25 novembre. L’ordinanza firmata dalla Provincia di Biella prevede la chiusura totale festivi e prefestivi inclusi fino al 22 dicembre.

Gli automobilisti che da Valle Mosso dovranno raggiungere Ponzone e la Valsessera dovranno quindi allungare la strada di qualche chilometro salendo a Crocemosso e scendendo poi lungo la strada che di solito si faceva prima della costruzione della galleria.

«Si tratta di un cantiere atteso – commenta Carli -. Lo avevamo annunciato che l’intervento era in programma, non è stato fatto subito soltanto per una questione di priorità. Presto quindi avremo un collegamento sicuro». Dopo i problemi all’impianto di illuminazione la galleria di Crocemosso era stata chiusa per qualche tempo per poi riaprire, ma completamente al buio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook