Coggiola festeggia i 105 anni di nonna Ivonne Erbetta. In Valsessera parecchie persone dal secolo di vita in su.

Ivonne Erbetta di Coggiola ha spento 105 candeline. Il traguardo è stato festeggiato nei giorni scorsi in un clima di grande affetto, circondata dai nipoti e dai familiari più stretti, con una torta condivisa in compagnia.

La sua è una vita che attraversa confini e generazioni. Ivonne Erbetta è nata infatti in Francia, dove il padre si era trasferito dalla Valsessera in cerca di lavoro. A soli sei anni, però, tornò in Italia insieme alla famiglia, stabilendosi a Varallo. Qui i genitori aprirono una panetteria, rimanendo nella città del Sacro Monte fino agli anni Cinquanta. In seguito il trasferimento in Valsessera, a Coggiola, dove avviarono un negozio nel pieno del boom economico legato al settore tessile.

Lavoratrice tessile

Ivonne ha vissuto per gran parte della sua vita in paese, lavorando fino alla pensione. Solo in seguito ha potuto dedicarsi a viaggi e gite, coltivando la curiosità e il piacere di scoprire. Oggi vive nella sua abitazione, assistita da una persona. Nonostante gli inevitabili acciacchi dell’età, resta lucida e interessata a ciò che la circonda.

Il club delle supercentenarie

Il “club” delle centenarie in Valsessera continua dunque a fare strada e a raggiungere nuovi traguardi. Il mese di dicembre è stato particolarmente ricco di festeggiamenti: all’inizio del mese Laura Aimone ha compiuto 104 anni. Attualmente ospite della casa di riposo di Crevacuore, in passato aveva vissuto in modo autonomo tra Coggiola e Pray, finché le condizioni glielo hanno consentito.

Sempre a dicembre, anche Salve Crosa Moretto di Pray ha raggiunto i 105 anni. La sua filosofia di vita è semplice: affrontare tutto con serenità, senza preoccuparsi troppo.

A inizio 2025, a Coggiola, aveva invece celebrato il secolo di vita Teresina Lodo Bosso, per anni impiegata comunale.

La più longeva resta però Margherita Vercelletto Kaufmann: con i suoi 108 anni, compiuti il 2 maggio, è la decana di Postua e una delle ultracentenarie più anziane d’Italia. Ancora lucida e in buona salute, è stata più volte protagonista di interviste televisive, diventando un simbolo di longevità per tutta la Valsessera.

