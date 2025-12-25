Gli auguri dalla più anziana della zona: Margherita, 108 anni. VIDEO

La persona più anziana della zona regala il suo “buon Natale” a tutti con un breve video social. Si tratta di Margherita Vercelletto, di Postua, classe 1917.

Gli auguri di buon Natale da nonna Margherita Vercelletto

Un breve video pubblicato sui social che in breve ha raccolto una valanga di like. E’ quello in cui la postuese Margherita Vercelletto Kaufman, 108 anni, fa i suoi auguri di buon Natale. Si tratta della persona più anziana della nostra. Nata il 2 maggio 1917, nonna Margherita ha infatti 108 anni. Il post è stato pubblicato da Fabrizio Bissio Rizzi.

Nonostante qualche acciacco, nonna Margherita è lucida ed è una persona piacevolmente socievole. A maggio, in occasione del compleanno, il sindaco Donatella Rosa D’Alberto le aveva portato un mazzo di fiori e un cotechino, salume di cui è ghiotta. Amata da tutto il paese, è una delle tante postuesi che ha un legame con la terra di Francia, come testimonia il suo secondo cognome, mutuato dal marito.

Attualmente è al posto numero 65 della classifica nazionale

Nella speciale classifica che mette in fila le persone viventi più anziane d’Italia, nonna Margherita è attualmente al posto numero 65.

Al primo posto c’è Lucia Laura Sangenito, residente nella provincia di Avellino, che a novembre ha compioto 115 anni. Incvece subito alle spalle di nonna Margherita, con appena due giorni in meno c’è una donna di Borgomanero, Luigina Cortinovis.

