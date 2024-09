Colpito dalla pianta che stava tagliando, infortunio a Valdilana. Un uomo di 56 anni trasportato con l’elicottero all’ospedale di Novara.

Momenti di paura a Mosso l’altra mattina: un uomo era intento a tagliare alcuni alberi nella sua proprietà quando è rimasto ferito gravemente. Il protagonista dell’inortunio è un 56enne residente a Valdilana. Stando a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe rimasto ferito da un grosso ramo caduta da un albero che stava tagliando. All’improvviso lo ha colpito alla testa provocandogli un forte trauma cranico, ma anche diverse ferite al volto.

L’intervento dei soccorritori

E’ stato dato subito l’allarme e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, oltre all’elisoccorso partito dall’ospedale di Borgosesia. Dopo averlo stabilizzato il paziente, gli operatori del soccorso lo hanno portato d’urgenza all’ospedale “Maggiore” di Novara per le cure del caso.

Come avviene in questi casi sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire la dinamica di quanto successo ed effettuare i dovuti accertamenti del caso. L’incidente è avvenuto comunque in un’area privata.

