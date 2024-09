Cade albero fra Trivero e Portula, una guardia giurata finisce al pronto soccorso. Si tratta di un vigilante che era alla guida di un furgone.

Una guardia giurata alla guida di un furgone è rimasta coinvolta in un incidente provocato dalla caduta di una pianta lungo la strada che collega Trivero e Portula. Un cedimento provocato dalla pioggia e dal vento che tra la scorsa notte e la mattinata di ieri, giovedì 5 settembre, ha imperversato in tutto il Piemonte provocando ingenti danni soprattutto nella Val di Susa.

Per quanto riguarda l’incidente in Valsessera, non è chiaro se i rami si siano abbattuti sul veicolo, o semplicemente se l’uomo si sia trovato all’improvviso l’ostacolo davanti. Sta di fatto che ha perso il controllo del furgone e si è ferito.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno portato l’uomo al pronto soccorso, dove è arrivato con traumi da codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di prassi e i vigili del fuoco per lo sgombero del tratto di strada e la messa in sicurezza.

