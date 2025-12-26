La comunità Aise di Caprile regala un presepe ai carabinieri

Ospiti e operatori del centro di recupero Aise di Caprile portano un loro presepe nella caserma dei carabinieri di Biella. «E’ il simbolo di un’amicizia e di una collaborazione che intendiamo continuare a coltivare».

Un presepe ai carabinieri dai ragazzi della comunità di Caprile

L’altra mattina si è svolto un incontro carico di significato umano e istituzionale tra la comunità Aisa di Caprile e l’Arma dei carabinieri. Una delegazione composta da ospiti e operatori della struttura, impegnata soprattutto nel recupero di persone con problemi di tossicodipendenza, ha voluto consegnare un dono simbolico ai militari come segno di riconoscenza per il supporto costante ricevuto nel tempo. Si trattava di un grosso presepe fatto a mano dai giovani dell’Aise.

L’iniziativa, maturata a ridosso delle festività natalizie, ha messo in luce il forte legame che unisce l’Arma alle realtà sociali del territorio biellese. Un rapporto fondato non solo sulla tutela dell’ordine pubblico, ma anche su una presenza attenta e solidale nei confronti delle fasce più fragili della comunità.

Una realtà vicina ai carabinieri

I rappresentanti dell’Aise hanno evidenziato quanto la vicinanza dei carabinieri sia determinante per garantire un clima di serenità, indispensabile allo svolgimento delle attività educative e assistenziali portate avanti quotidianamente all’interno della comunità.

Nel ringraziare per il gesto ricevuto, il comandante ha richiamato il valore della “polizia di prossimità”, sottolineando come il dono rappresenti molto più di un semplice omaggio: il simbolo concreto di un’amicizia e di una collaborazione che l’Arma intende continuare a coltivare con impegno e dedizione. incontro si è concluso con un sentito scambio di auguri per le imminenti festività, confermando lo spirito di coesione e fiducia reciproca che unisce cittadini e istituzioni nel territorio del Biellese.

