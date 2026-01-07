Cordoglio a Ponzone per Rita: aveva 101 anni. Se n’è andata una delle persone più anziane di Valdilana.

Cordoglio a Ponzone per Rita: aveva 101 anni

Si è spenta a 101 anni (in realtà a poche settimane dai 102) Rita Pera Giob: originaria di Soprana, viveva a Ponzone ed era una delle persone più anziane di Valdilana. Rita aveva lavorato, prima della pensione, come tessitrice in diverse ditte tessili della zona: il periodo più lungo l’aveva trascorso al lanificio Giletti di Ponzone.

Da Baltigati a Soprana si era trasferita a Ponzone nel 1976. Tra i suoi hobby che l’hanno accompagnata nella sua lunga vita c’era la lettura, anche se negli ultimi anni aveva dovuto sospendere questa sua passione per problemi alla vista. La donna si è spenta il 30 dicembre nella sua casa a Ponzone. Lascia il nipote Piero con Mariana e tutti quelli che le hanno voluto bene.

Il pranzo dei 100 anni

In occasione del compimento dei 100 anni, nel gennaio del 2024, la donna aveva voluto festeggiare pranzando al ristorante del suo paese di origine. Così era stata accompagnata al Bleu Pum di Baltigati, grazie anche alla partecipazione dell’associazione Delfino. Presente anche don Claudio Maggia, che è stato parroco dell’unità pastorale basso Triverese.

«Le piaceva tanto andare a mangiare fuori – aveva spiegato in quell’occasione il nipote Piero Cerruti Prinzi – e così ci ha chiesto di poter pranzare insieme in occasione del suo compleanno. L’abbiamo accontentata e siamo felici di essere qua con lei».

