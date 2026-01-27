La Cossato-Valle Mosso resta chiusa fino al 19 febbraio. Lunghe code al semaforo di Campore, poi è stato “allungato” il verde.

La Cossato-Valle Mosso resta chiusa fino al 19 febbraio

Rimarrà chiuso quasi un mese il tratto Cossato-Valle Mosso con evidenti disagi per il traffico. Anas ha informato che è in atto fino al 19 febbraio la manutenzione della galleria Berchelle, per cui è impossibile la convivenza con il transito delle auto e degli altri mezzi.

Più in particolare, è stato chiuso il traffico a monte della galleria della Volpe per chi arriva da Cossato ed è stato chiuso l’accesso da Falcero verso la galleria. La parte a valle della strada resta quindi percorribile.

Le code in frazione Campore

Giovedì scorso, primo giorno di chiusura, si sono formate lunghe code al semaforo di frazione Campore, visto che tutto il traffico da e per Mosso e Trivero doveva per forza transitare lungo la vecchia provinciale.

A seguito di questa giornata da bollino nero, il Comune di Valdilana ha proceduto a ricalibrare il semaforo di Campore. In pratica, si è allungato il tempo del segnale verde sulla direttrice principale, a discapito dell’imbocco per Valle San Nicolao, oggettivamentedi gan lunga meno trafficata.

Appena conclusi i lavori alla galleria della Volpe

Per questa arteria si tratta di un periodo di cantieri. Solo pochi giorni fa si sono infatti conclusi i lavori alla galleria della Volpe. Qui Anas ha proceduto al terzo e ultimo lotto dell’intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione con la sostituzione dei 439 punti luce presenti in entrambe le gallerie.

Il programma dei lavori ha previsto lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci led a risparmio energetico.

