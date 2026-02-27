Crevacuore, quest’anno tornano il Medioevo e gli scacchi viventi. A giugno nuova edizione della spettacolare rievocazione storica.

Crevacuore, quest’anno tornano il Medioevo e gli scacchi viventi

A Crevacuore in questo 2026 torna il profumo della tradizione e il fascino della rievocazione storica. Il gruppo “Manifestazioni crevacuoresi in piazza” è al lavoro per la nuova edizione degli scacchi viventi, appuntamento suggestivo e molto atteso assieme alla rievocazione storica che coinvolge tutto il paese.

Le date ci sono già: sabato 13 e domenica 14 giugno la piazza grande si trasformerà in una gigantesca scacchiera a cielo aperto. Pedine, torri, cavalli, alfieri, re e regine prenderanno vita in costume, mentre i tamburi imperiali torneranno a risuonare riportando il paese indietro nel tempo.

La partita rievocata vedrà protagonista il marchese Ferrero Fieschi, sfidato dal prigioniero Amedeo, simbolo del popolo. Le mosse dei contendenti saranno riprodotte sulla grande scacchiera vivente, in uno spettacolo capace di coinvolgere figuranti e pubblico.

Un programma ampio e articolato

Il programma prevede anche spettacoli serali, cene medievali nel borgo, intrattenimenti itineranti, sfilate di gruppi storici provenienti da tutto il Piemonte, mercatini artigianali e la sagra del canestrello. Un evento che coinvolge l’intero paese e che viene organizzato con la collaborazione di varie associazioni, portando avanti una tradizione che il gruppo, nato nel 2009, ha voluto far rivivere dopo oltre vent’anni di stop.

Crevacuore si prepara così a tornare “a spasso nel tempo”, tra sapori, storia e partecipazione collettiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook