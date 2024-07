Crevacuore festeggia nonna Sandra che compie 100 anni. Lucidissima e in splendida forma, consiglia al neo-sindaco di “svecchiare” il paese.

Per il suo centesimo compleanno Sandra Bassotto, classe 1924, ha voluto invitare, oltre ad amici e parenti, anche l’amministrazione comunale di Crevacuore. Questo è infatti il paese dove ha vissuto per anni con la sua famiglia, e dove lei, che ora vive a Milano, ritorna ogni estate.

Lucidissima e in splendida forma, così la descriverebbe chiunque ne avesse il piacere di incontrarla. Non è mancata la torta per festeggiare il traguardo, e per l’occasione la centenaria si è concessa anche un brindisi.

Alcuni consigli

Il sindaco Corrado Garlanda l’ha quindi raggiunta in casa sua per i festeggiamenti, ed è rimasto sorpreso nel trovare una centenaria davvero in forma e piena di energia. La donna si è intrattenuta a parlare con lui dandogli anche alcuni consigli.

«Ho conosciuto una persona lucidissima – racconta Garlanda -. Ci ha chiesto di far rivivere Crevacuore, di svecchiarlo». E aggiunge il primo cittadino, nascondendo un simpatico gioco di parole: «Attualmente vive a Milano, ma il cuore rimane a Crevacuore dove passa ogni estate».

