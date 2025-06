Ragazzina spaventata da un cane viene investita da un’auto: è accaduto a Crevacuore. L’animale ha abbaiato e la 13enne si sarebbe istintivamente tirata indietro, finendo però sulla strada.

Ragazzina spaventata da un cane viene investita da un’auto: è accaduto a Crevacuore

Grave incidente nella serata di ieri, venerdì 6 giugno, intorno alle 20, in via Matteotti a Crevacuore. Una ragazzina di 13 anni è stata investita da un’auto dopo essersi improvvisamente lanciata in strada, spaventata dall’abbaiare improvviso di un cane proveniente da un cortile privato.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane – nata nel 2012 – si trovava a bordo strada quando, all’improvviso, sarebbe corsa verso la carreggiata centrale, impaurita dal latrato improvviso. In quel momento sopraggiungeva una Lancia Y condotta da una donna del 1957, residente a Postua. La conducente, che procedeva regolarmente, non ha potuto evitare l’impatto nonostante un tentativo immediato di frenata.

Frattura scomposta alla caviglia: trasportata a Borgosesia

La 13enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia, dove i medici le hanno diagnosticato una frattura scomposta alla caviglia. Sono in corso ulteriori accertamenti clinici: con ogni probabilità sarà necessario un intervento chirurgico.

Presenti anche i genitori

Al momento dell’incidente erano presenti anche i genitori della ragazzina, accorsi subito in suo aiuto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno portando avanti gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Gli inquirenti stanno comunque ascoltando i testimoni e raccogliendo tutti gli elementi utili a definire eventuali responsabilità. Al momento non risultano provvedimenti a carico della conducente.

