In strada per riprendere il pallone: investita bimba di 4 anni

E’ uscita dal cancello di casa per riprendersi il pallone con il quale stava giocando, ed è finita in strada. In quel momento transitava una vettura il cui conducente non ha fatto in tempo a frenare. E’ ora in gravi condizioni all’ospedale pediatrico “Regina Margherita” di Torino una bambina di appena 4 anni. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, domenica 11 maggio, a Verzuolo, centro del Cuneese.

La piccola è stata urtata su un fianco ed è finita sull’asfalto. Subito l’auto si è fermata e le persone nei dintorni hanno chiamato i soccorsi sanitari.

Il trasporto all’ospedale

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri per i rilievi. La bimba è stata stabilizzata e portata al pronto soccorso, dove è arrivata con codice rosso. Non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita: ma i sanitari sono preoccupati in particolare per il trauma cranico che ha riportato cadendo sull’asfalto. Intanto si stanno facendo indagini per capire se nell’accaduto vi siano delle responsabilità.

