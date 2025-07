Donna cade in moto a Curino e finisce in ospedale. Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della zona.

Donna cade in moto a Curino e finisce in ospedale

Momenti di apprensione a Curino nella giornata di venerdì 18 luglio, dove una donna di 57 anni è rimasta ferita in un incidente in moto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio lungo una strada del territorio comunale, dove il mezzo a due ruote, condotto da un uomo di 60 anni, è finito a terra per cause ancora da accertare.

Si è comunque trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Le operazioni di soccorso con il 118

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, al momento ancora poco chiara. Fortunatamente, le condizioni della donna non sono apparse gravi: trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia, è stata ricoverata in codice verde e successivamente dimessa dopo le cure del caso.

