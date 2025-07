Ancora in ospedale il motociclista ferito sulla Cremosina. Ieri pomeriggio lo scontro con un’auto lungo la strada provinciale tra Valsesia e Cusio.

Ancora in ospedale il motociclista ferito sulla Cremosina

E’ ricoverato all’ospedale di Novara il motociclista che ieri pomeriggio è rimasto seriamente ferito in un incidente avvenuto lungo la strada della Cremosina, nel territorio di Valduggia. Una moto e un’auto si sono scontrate all’altezza di una curva.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire. Sul posto sono giunti vigili del fuoco di Varallo, i carabinieri e l’ambulanza del 118. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Disagi anche per il traffico della domenica con auto e moto indirizzate sulle strade secondarie. Il centauro è stato ricoverato al pronto soccorso in codice rosso.

Una giornata di traffico

Alle forze dell’ordine il compito di definire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Ieri la strada era particolarmente trafficata con diversi turisti che si dirigevano verso il lago d’Orta e la Valsesia come capita in questo periodo estivo. Si tratta dell’ennesimo scontro che coinvolge un’auto e una moto avvenuto quest’estate sulla strada della Cremosina.

Il più recente grave incidente che si è verificato sulla Cremosina risale alla mattinata di domenica 1 giugno, ed è avvenuto lungo il tratto di circonvallazione che supera il centro urbano di Valduggia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook