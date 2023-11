Escursionista si perde nei sentieri del Bocchetto Sessera. Intervento dei vigili del fuoco per portare in salvo l’uomo quando ormai si era fatto buio.

Aveva perso l’orientamente mentre si stava facendo sempre più buio, così l’uomo ha deciso di non rischiare e ha chiamato i soccorsi. Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 novembre, nei sentieri che dal Bocchetto Sessera portano verso l’alpe di Mera.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, e subito si sono messe in azione due squadre di vigili del fuoco, una dei volontari di Ponzone e una del comando provinciale di Biella. Gli operatori hanno raggiunto la zona e hanno individuato l’uomo in difficoltà, che per fortuna aveva dato indicazioni abbastanza precise circa la propria posizione.

Recuperato e constatato che non fosse ferito, è stato portato con una camionetta fino all’auto che aveva lasciato al Bocchetto Sessera.

