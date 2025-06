Casa vacanze svaligiata a Crevacuore: indagini in corso. La proprietaria torna dopo mesi e trova l’alloggio razziato: rubati oggetti personali, un drone e circa 200 euro in monete.

Brutta sorpresa per una donna residente fuori Rgione, tornata nei giorni scorsi nella sua casa vacanze a Crevacuore. Dopo diversi mesi di assenza (l’ultima visita risaliva infatti al mese di dicembre), la proprietaria ha trovato l’abitazione con evidenti segni di effrazione.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, ignoti si sarebbero introdotti nella casa forzando una porta o una finestra. Una volta all’interno, avrebbero portato via una cassettiera contenente monete per un valore di circa 200 euro, un drone giocattolo e altri effetti personali.

La segnalazione alle forze dell’ordine

La donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per un primo sopralluogo. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto. Gli investigatori stanno valutando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze da vicini e residenti.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i proprietari di seconde case nella zona, specie in vista dell’estate, periodo in cui molte abitazioni stagionali vengono riaperte dopo lunghi mesi di chiusura.

Foto d’archivio

