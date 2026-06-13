Seguici su

AttualitàSessera, Trivero, Mosso

Gatto bloccato a 20 metri d’altezza, lieto fine a Pray: salvato dopo due ore

Momenti di apprensione per la proprietaria che ha lanciato l’allarme. Determinante l’intervento dei vigili del fuoco di Ponzone.

Pubblicato

20 secondi fa

il

Aggiungi Notizia Oggi.it come Fonte preferita su Google

Si è concluso positivamente l’altra mattina un intervento dei vigili del fuoco nel comune di Pray per il recupero di un gatto rimasto bloccato sulla cima di un albero a circa 20 metri di altezza. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’animale, preoccupata per l’impossibilità del micio di tornare autonomamente a terra. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Ponzone e il personale del nucleo Saf, che dopo circa due ore di operazioni hanno riportato l’animale in sicurezza tra le braccia della sua padrona.

Un intervento delicato tra i rami

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando la proprietaria si è accorta che il gatto era rimasto intrappolato in cima a un albero di notevole altezza. Con il passare del tempo, l’animale non riusciva a trovare una via di fuga, aumentando la preoccupazione della donna.

Per affrontare il recupero è stata mobilitata la squadra di Ponzone, supportata dagli specialisti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Grazie alle competenze specifiche per gli interventi in quota, i soccorritori hanno potuto raggiungere il punto in cui si trovava il gatto e mettere in sicurezza sia l’animale sia gli operatori impegnati nell’azione.
LEGGI ANCHE: Gatto torturato con un laccio di nylon: scatta la denuncia

Il ritorno a terra e la gioia della proprietaria

Le operazioni non si sono rivelate facili, e si sono protratte per circa due ore, il tempo necessario per predisporre tutte le manovre di recupero e garantire il buon esito dell’intervento. La situazione, pur non presentando rischi immediati per le persone, richiedeva infatti particolare attenzione a causa dell’altezza raggiunta dal micio.

Alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il gatto è stato recuperato senza conseguenze e riconsegnato alla sua proprietaria, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo una mattinata di forte apprensione.
Foto d’archivio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *