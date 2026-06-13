Gatto bloccato a 20 metri d’altezza, lieto fine a Pray: salvato dopo due ore

Si è concluso positivamente l’altra mattina un intervento dei vigili del fuoco nel comune di Pray per il recupero di un gatto rimasto bloccato sulla cima di un albero a circa 20 metri di altezza. A dare l’allarme è stata la proprietaria dell’animale, preoccupata per l’impossibilità del micio di tornare autonomamente a terra. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Ponzone e il personale del nucleo Saf, che dopo circa due ore di operazioni hanno riportato l’animale in sicurezza tra le braccia della sua padrona.

Un intervento delicato tra i rami

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando la proprietaria si è accorta che il gatto era rimasto intrappolato in cima a un albero di notevole altezza. Con il passare del tempo, l’animale non riusciva a trovare una via di fuga, aumentando la preoccupazione della donna.

Per affrontare il recupero è stata mobilitata la squadra di Ponzone, supportata dagli specialisti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Grazie alle competenze specifiche per gli interventi in quota, i soccorritori hanno potuto raggiungere il punto in cui si trovava il gatto e mettere in sicurezza sia l’animale sia gli operatori impegnati nell’azione.

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Il ritorno a terra e la gioia della proprietaria

Le operazioni non si sono rivelate facili, e si sono protratte per circa due ore, il tempo necessario per predisporre tutte le manovre di recupero e garantire il buon esito dell’intervento. La situazione, pur non presentando rischi immediati per le persone, richiedeva infatti particolare attenzione a causa dell’altezza raggiunta dal micio.

Alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi. Il gatto è stato recuperato senza conseguenze e riconsegnato alla sua proprietaria, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo una mattinata di forte apprensione.

Foto d’archivio

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