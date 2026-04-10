Giovane di Valdilana senza biglietto: pullman bloccato per mezz’ora. Un 28enne è poi stato fatto scendere dai carabinieri, chiamati dall’autista.

Giovane di Valdilana senza biglietto: pullman bloccato per mezz’ora

Disagi e tensione qualche giorno fa a Cossato, dove una corsa di linea è rimasta ferma per circa trenta minuti a causa del comportamento di un passeggero. Protagonista della vicenda un 28enne di origine straniera, residente a Valdilana, che avrebbe rifiutato di regolarizzare il proprio viaggio dopo un controllo.

Secondo quanto emerso, il giovane era salito a bordo con un biglietto valido soltanto per un breve tratto, pari a due fermate. Una volta esaurita la validità del titolo di viaggio, però, avrebbe deciso di proseguire senza acquistare un’integrazione. L’autista, accortosi della situazione, gli ha quindi chiesto di mettersi in regola oppure di scendere dal mezzo.

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L’intervento dei carabinieri

Da lì la situazione si è complicata: il passeggero si sarebbe opposto alle richieste, rimanendo sull’autobus e impedendo di fatto la ripartenza del servizio. Una condizione che ha creato inevitabili disagi agli altri utenti a bordo e ritardi sulla linea.

Vista l’impossibilità di risolvere la situazione, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, sono riusciti a riportare la calma: alla loro presenza il 28enne ha infine lasciato il bus, permettendo così all’autista di riprendere la corsa. Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata una denuncia con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

Foto d’archivio

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