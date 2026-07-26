Auto viene distrutta dalle fiamme lungo la A26

Paura nella serata di ieri, sabato 25 luglio, sull’autostrada A26, dove un’autovettura ha preso fuoco al chilometro 24+200 in direzione Vercelli, nel territorio comunale di Crova. L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

All’arrivo dei soccorritori il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. Il calore sprigionato dall’incendio aveva inoltre raggiunto le sterpaglie presenti lungo il bordo dell’autostrada, facendo temere un’estensione del fronte di fuoco. L’intervento tempestivo ha però evitato conseguenze più gravi.

Intervento rapido evita il propagarsi del rogo

Le operazioni di spegnimento si sono concentrate inizialmente sull’autovettura, ormai irrimediabilmente compromessa dall’incendio. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere anche le fiamme che avevano interessato la vegetazione secca adiacente alla carreggiata, impedendo che il fuoco si propagasse oltre.

Conclusa la fase di spegnimento, le squadre hanno effettuato la bonifica dell’area e la messa in sicurezza del tratto interessato. L’intervento ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione, limitando i disagi lungo uno dei principali collegamenti autostradali del territorio.

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Sul posto polizia stradale e personale autostradale

Durante le operazioni erano presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e garantito la sicurezza degli automobilisti in transito, oltre al personale autostradale che ha collaborato nelle attività di assistenza e ripristino.

Le cause che hanno provocato l’incendio dell’autovettura non sono state rese note. Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite nell’episodio.