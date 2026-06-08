Gravissimo in ospedale l’ex preside dell’Alberghiero di Trivero

Il Biellese segue con apprensione le condizioni di David Coen Sacerdotti, storico dirigente scolastico ed ex preside dell’istituto Avogadro e dell’alberghiero Zegna di Trivero. L’ex insegnante e dirigente è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Biella dopo le conseguenze di una caduta avvenuta il 24 aprile. A dare aggiornamenti sul suo stato di salute sono stati i figli, attraverso un lungo messaggio pubblicato su Facebook che in poche ore ha raccolto centinaia di attestati di vicinanza.

Il peggioramento dopo la caduta

Nel post diffuso online, la famiglia ha spiegato che David Coen Sacerdotti aveva riportato una frattura cranica dopo una caduta. Dopo alcuni segnali incoraggianti, il quadro clinico si è aggravato a causa di una grave infezione che si è estesa nonostante le cure e i continui cambi di terapia antibiotica.

I medici hanno parlato con chiarezza ai familiari, spiegando che la situazione è ormai estremamente compromessa. Le cure sono ora orientate a garantire il massimo comfort e ad alleviare ogni sofferenza. I figli hanno inoltre ricordato che l’ex preside si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio biellese.

Una figura storica della scuola biellese

Il nome di David Coen Sacerdotti è legato da decenni al mondo dell’istruzione del territorio. La sua esperienza all’istituto Avogadro ha attraversato diverse epoche: prima come studente dal 1961 al 1966, poi come docente tra il 1985 e il 1999 e infine come dirigente scolastico dal 2012 al 2014.

Nel corso della carriera ha lavorato anche in altre scuole del Biellese, distinguendosi per competenza e passione educativa. È stato dirigente dell’alberghiero Zegna di Trivero negli anni a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, oltre a ricoprire incarichi al Bona, all’Istituto del Cossatese e Valle Strona e all’Ic di Gaglianico.

L’affetto di studenti e colleghi

La notizia del ricovero ha suscitato grande emozione in tutto il Biellese. Sui social network stanno comparendo decine di messaggi di ex studenti, colleghi e cittadini che ricordano David Coen Sacerdotti come un uomo capace di trasmettere entusiasmo, cultura e attenzione verso i giovani.

Molti lo descrivono come un educatore autorevole ma sempre disponibile al dialogo, profondamente convinto del valore della scuola come luogo di crescita umana oltre che formativa. In queste ore la comunità biellese continua a stringersi attorno alla famiglia, accompagnando con affetto un momento particolarmente difficile. Lo riporta La Provincia di Biella.

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