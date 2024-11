Il feudo del centrosinistra si ritrova un sindaco di Forza Italia. Accade a Guardabosone. «Nessun problema, lavoriamo tutti per il paese».

Ebbene sì: Guardabosone, un paese che da sempre è considerato una vera roccaforte del centrosinistra, è oggi amministrato da un sindaco di Forza Italia. Il primo cittadino Leonardo Di Rienzo è infatti tra coloro che nei giorni scorsi hanno aderito all’iniziativa dell’Unione dei Moderati in Vaslesia, passando sotto le insegne di Forza Italia. Che è tra i principali pilastri del centrodestra. Accade così che un paese che ha sempre scelto amministratori di centrosinistra. Ne parla l’ex sindaco Claudio Zaninetti, tornato a vita privata dopo 35 anni di impegno nell’amministrazione.

La sua amministrazione e quelle precedenti in paese hanno sempre guardato al centrosinistra. Ora si cambia?

«Quando Leonardo Di Rienzo si è proposto come candidato l’abbiamo subito appoggiato. E’ una persona corretta che conosce il paese e ha a cuore Guardabosone. E finora si è anche comportato bene in questa nuova veste di sindaco. Ha scelto di aderire a Forza Italia e credo che l’abbia fatto nell’interesse del nostro territorio. Quello che conta è l’impegno per il nostro paese».

Da conoscitore delle dinamiche politiche della valle cosa ne pensa di questo progetto?

«Si parla di un progetto di moderati e forse in questo momento è quello che serve. Di recente ho letto le assurde dichiarazioni del ministro Valditara in quota Lega sui femminicidi: come si può dire che responsabile dei femminicidi sia l’immigrazione? Perfino l’onorevole Carfagna di Forza Italia ha dichiarato alla stampa che quando muore una donna ogni tre giorni non esiste destra contro sinistra».

Un progetto che approva dunque?

«Io rimango delle mie idee politiche. Ma credo che in Valsesia in questo momento serva un po’ di chiarezza e unità di intenti per il bene del territorio. La Lega negli ultimi anni ha perso anche perché non si capiva più chi tirava le fila. Ora gli amministratori lavorino davvero per la sanità e per migliorare i servizi della nostra valle».

