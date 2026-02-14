Incidente nel Mortigliengo, due persone al pronto soccorso. Impatto tra due autovetture, sono intervenute le ambulanze del 118.

Incidente nel Mortigliengo, due persone al pronto soccorso

Incidente stradale l’altra sera a Strona, nel Mortigliengo, nel Biellese orientale. Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate lungo una delle strade del paese, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

A rimanere coinvolte sono state una Volkswagen Golf, condotta da un 25enne di origine marocchina residente a Cossato, e una Ford Fiesta al volante della quale si trovava un 38enne, cittadino bosniaco residente a Strona. L’impatto è stato piuttosto violento, ma fortunatamente le conseguenze per i conducenti non si sono rivelate gravi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Spetterà agli accertamenti chiarire eventuali responsabilità e verificare le condizioni della carreggiata e dei mezzi al momento dello scontro.

Allertato anche il personale sanitario del 118, giunto con le ambulanze per prestare le prime cure ai due automobilisti. Entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso: le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non desterebbero particolare preoccupazione. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

