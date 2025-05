Scontro tra un’auto e un cinghiale nella notte a Villa del Bosco. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a rimuovere l’animale e mettere in sicurezza la zona.

IL’altra sera un’automobile in transito a Villa del Bosco ha investito un cinghiale che è sbucato all’improvviso sulla carreggiata. Erano le 22.30 circa, quindi era già buio. L’impatto è stato violento e ha causato la morte immediata dell’animale.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente non ha potuto evitare lo scontro: il cinghiale è apparso all’improvviso, rendendo impossibile la frenata. Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri del veicolo, ma l’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti.

Intervento sul luogo dell’incidente

Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco, incaricato per la rimozione della carcassa e per la messa in sicurezza dell’area. L’obiettivo principale è stato evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito, dato che incidenti di questo tipo possono causare pericolosi tamponamenti o uscite di strada.

La strada è stata parzialmente chiusa per permettere le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata. Dopo poco tempo, la viabilità è tornata regolare.

Sicurezza stradale e animali selvatici

L’episodio riporta l’attenzione su un tema delicato: il crescente numero di incidenti stradali causati da fauna selvatica. In molte zone del Piemonte, e in particolare nella provincia di Biella, è frequente l’avvistamento di cinghiali, caprioli e altri animali nei pressi delle strade, soprattutto nelle ore notturne.

Foto d’archivio

