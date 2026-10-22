Sostegno, due giovani in ospedale dopo uno scontro: incidente anche a Valdilana

Incidente stradale a Sostegno, nei pressi del cimitero, dove si sono scontrati un Iveco Daily e una Suzuki Vitara. Alla guida dei due mezzi si trovavano un uomo di 24 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Crevacuore. I due giovani sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti del caso dopo la collisione.

Il 24enne era al volante dell’Iveco Daily, mentre la Suzuki Vitara era condotta dalla 26enne. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del cimitero, lungo la viabilità del territorio comunale di Sostegno. Non sono stati forniti particolari sulla dinamica dello scontro né sulle circostanze che hanno portato i due veicoli a entrare in collisione.

I due automobilisti sottoposti ad accertamenti sanitari

Per entrambi i residenti di Crevacuore si è dunque reso necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera. Non sono ancora disponibili informazioni sulle loro condizioni dopo i controlli sanitari, né sono state comunicate eventuali prognosi. Gli accertamenti serviranno a verificare le conseguenze riportate dai due conducenti nell’incidente.

Il trasporto in ospedale, di per sé, non permette di stabilire la gravità delle eventuali lesioni. Restano inoltre da chiarire le cause dello scontro tra il veicolo guidato dal 24enne e la Suzuki Vitara condotta dalla donna. Al momento le informazioni disponibili consentono di ricostruire soltanto il luogo dell’incidente, i mezzi coinvolti e il successivo trasferimento dei conducenti per i controlli medici.

Altro incidente a Valdilana, nessuna persona ferita

Un secondo incidente stradale si è verificato nel territorio comunale di Valdilana. In questo caso sono rimaste coinvolte una Citroën Berlingo, condotta da un uomo di 56 anni, e una Hyundai i10, al cui volante si trovava una donna di 31 anni. Entrambi gli automobilisti sono residenti a Valdilana, il comune nel quale è avvenuta la collisione tra i due veicoli.

Fortunatamente, in questo secondo episodio non si sono registrate persone ferite. Non sono stati precisati il punto esatto dell’impatto e la dinamica dell’accaduto. I due incidenti hanno dunque avuto conseguenze differenti: mentre a Sostegno è stato necessario accompagnare entrambi i conducenti in ospedale per accertamenti, a Valdilana lo scontro non ha provocato feriti.

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