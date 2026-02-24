L’affetto di Trivero per Omar Gioia che compie 95 anni. Imprenditore, musicista e benefattore, è una persona conosciutissima e amata in tutto il territorio.

L’affetto di Trivero per Omar Gioia che compie 95 anni

Giornata speciale a Trivero e in tutta Valdilana: Omar Gioia festeggia oggi, martedì 24 febbraio, il traguardo dei 95 anni. E il paese si è stretto attorno a lui con un’ondata di affetto. Sui social si moltiplicano i messaggi di auguri per un uomo che, nel corso della sua lunga vita, ha lasciato un segno profondo nel mondo dell’imprenditoria, della musica e del volontariato.

Nato a Trivero il 24 febbraio 1931, Gioia è una figura molto conosciuta nel Biellese. Perito chimico dal 1949, dopo un primo periodo da dipendente decise di mettersi in proprio fondando la “Tintoria di Trivero”, a cui seguirono altre due aziende tessili. La sua attività lo portò a viaggiare in Europa, Asia, Africa, America Latina e negli Stati Uniti, anche con incarichi ufficiali per conto dell’Unione Industriale Biellese e dell’Istituto per il commercio estero.

L’amore per la fisarmonica

Accanto al lavoro, però, c’è sempre stata la musica. La fisarmonica è la sua compagna di vita fin dall’infanzia: il debutto avvenne a soli nove anni al Teatro Sociale di Biella, quando il padre lo spinse letteralmente sul palco. Da allora non ha più smesso di suonare, esibendosi negli anni anche con il Jazz Club di Biella e partecipando a iniziative come il Processo del Babi accanto a Beppe Pellitteri.

Musicista autodidatta, capace di suonare “a orecchio”, Gioia ha portato le sue note nelle case di riposo, negli eventi benefici e nelle iniziative solidali, dal Babbo Natale per l’Unicef a numerose manifestazioni locali.

LEGGI ANCHE: Valdilana, a 92 anni Omar Gioia riempie ancora il teatro Giletti

Un imprenditore illuminato

Come imprenditore, Gioia ha avuto sempre un occhio di riguardo anche per i meno fortunati, inserendo negli anni passati nella sua azienda parecchi extracomunitari (numerosi Tamil) che hanno così potuto avere un lavoro dignitoso

Quando la sua azienda fu costretta a chiudere i battenti, si adoperò personalmente affinché nessuno dei dipendenti rimanesse senza tutele (a molti cercò personalmente un nuovo posto di lavoro) confermando un’attenzione al sociale che lo ha sempre contraddistinto.

Un libro sulla sua vita

La sua storia è stata raccontata anche nel libro “Omar Gioia l’orecchio e il cuore”, scritto da Enrico Strobino nel 2014, titolo che riassume bene le due anime che lo caratterizzano: sensibilità e passione.

Oggi, a 95 anni, Trivero celebra non solo un compleanno importante, ma un uomo che continua a essere punto di riferimento per la comunità. E a giudicare dall’affetto che in queste ore riempie la rete, per molti Omar Gioia resta davvero “uno solo”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook