Le opere d’arte erano autentiche: avvocato di Portula assolto in tribunale

L’avvocato accusato di aver esposto dipinti falsi era finito sotto processo. Ma nelle scorse settimane è arrivata la sentenza di assoluzione. Era il 2018 quando il giovane legale Carlo Bozzalla Pret, residente a Portula, venne coinvolto in una indagine. Aveva acquistato il palazzo di famiglia in frazione Castagnea e aveva organizzato una mostra come Touring club Italia. Nell’occasione erano state messe in esposizione le opere del suo lontano parente Giuseppe Bozzalla Pret. Ben 96 le opere esposte alla mostra, che era gratuita e aperta al pubblico.

Ma un architetto, che a quanto pare non aveva neppure visitato la mostra, presentò in procura un esposto dicendo che le opere della mostra erano false. Tutte le opere vennero così sequestrate dalla procura, un perito poi le valutò quasi tutte false.

Una nuova perizia

L’avvocato Bozzalla Pret, tramite il suo legale l’avvocato Luca Recami, richiese un incidente probatorio nel corso del quale i periti della procura e di parte valutarono come certamente originali più della la metà delle opere, mentre per le restanti non vi erano evidenze che fossero false.

Nonostante questo, nel novembre 2021 Carlo Bozzalla Pret venne comunque rinviato a giudizio. Ma negli ultimi tre anni durante le varie udienze nessun testimone ha confermato la tesi dell’accusa, ovvero che la mostra era stata allestita con falsi da vendere sul mercato.

Alla fine è stata la stessa procura a chiedere l’assoluzione e il giudice ha assolto definitivamente il giovane legale. Si è accertato dunque che le opere non erano false e non c’era alcun comportamento fraudolento o fine di lucro.

