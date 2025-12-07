Lutto a Trivero per Francesca: se n’è andata a soli 44 anni. Originaria del paese, la donna si era poi trasferita nel Nord-Est.

Lutto a Trivero per Francesca: se n’è andata a soli 44 anni

La comunità di Valdilana è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Francesca Quartesan, 44 anni, originaria del Triverese e da tempo residente in Friuli. È morta a causa di una malattia incurabile contro cui combatteva fin dall’infanzia. Il funerale è stato celebrato il 27 novembre a Pordenone, la città in cui si era trasferita alcuni anni fa per ricominciare una nuova vita.

Francesca lascia la mamma Rosanna, che l’aveva raggiunta nel Nord-Est per starle vicino, e il figlio Maurizio, 12 anni, il suo orgoglio più grande. Il legame tra madre e figlio era profondo, costruito giorno per giorno nonostante i lunghi periodi segnati dalla malattia. Per stare accanto a entrambi, la madre di Francesca aveva lasciato il Piemonte e si era stabilita a Fontanafredda. Un anno particolarmente duro per lei: lo scorso gennaio aveva perso anche il marito, morto a 64 anni.

Il ricordo degli amici a Trivero

Molti, nel Triverese, ricordano ancora Francesca come una ragazza solare e tenace, cresciuta in paese e capace di affrontare con coraggio problemi di salute che l’avevano accompagnata fin da bambina. Nonostante tutto, aveva sempre cercato di vivere con normalità, circondata dal figlio, dai suoi due cani, dal lavoro e dalle piccole abitudini quotidiane.

A Pordenone e Conegliano aveva costruito il suo presente: finché le condizioni glielo hanno consentito, ha lavorato al supermercato Alì di Conegliano, diventando responsabile del reparto pescheria. Colleghi e amici la ricordano come un punto di riferimento, la persona pronta a trattenersi fino a tardi pur di lasciare tutto in ordine. «Perdiamo una persona speciale», testimoniano oggi in molti.

La sua forza, discreta e costante, è ciò che chi l’ha conosciuta porta con sé in queste ore di dolore. Francesca ha affrontato la vita con coraggio, fino all’ultimo.

