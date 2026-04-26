Lutto tra Valdilana e Serravalle per Silvana Mauro, aveva 69 anni. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Ponzone.

Lutto tra Valdilana e Serravalle per Silvana Mauro, aveva 69 anni

Cordoglioa Valdilana, in particolare nella frazione di Ponzone, per la scomparsa di Silvana Mauro, venuta a mancare all’età di 69 anni. Una figura ben conosciuta e stimata, il cui ricordo resta legato non solo alla comunità in cui viveva, ma anche agli affetti familiari che oggi ne piangono la perdita.

La donna si è spenta all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano, dove era ricoverata. Numerosi i messaggi di vicinanza e i ricordi (anche postati sui social) alla notizia della scomparsa.

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Celebrato il funerale

Silvana Mauro lascia il marito Luciano Cavallini, le figlie Simona con il marito Roberto e Martina con il marito Davide, oltre agli amati nipoti Davide e Rebecca. Una famiglia molto conosciuta sul territorio. La stassa famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento particolare al personale del reparto di rianimazione dell’ospedale di Ponderano per le cure e l’assistenza prestate.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di venerdì 24 aprile, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale, con una partecipazione sentita da parte della comunità. Un momento di raccoglimento che ha unito amici, parenti e conoscenti nel ricordo della donna.

L’ultimo viaggio verso Serravalle

Al termine della funzione religiosa, il feretro è stato accompagnato al cimitero di Serravalle Sesia, paese d’origine di Silvana Mauro, dove riposa nella tomba di famiglia. Un ultimo viaggio che ha simbolicamente unito due comunità, entrambe toccate da questo lutto.

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