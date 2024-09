Lutto in Valsessera per Luigi Tonella: ex disegnatore tessile, si candidò a Crevacuore. Aveva 75 anni, da qualche tempo era ospite in casa di riposo a Varallo.

Era un appassionato della sua terra, Luigi Tonella. La Valsessera l’aveva nel cuore, qui ha sempre vissuto e lavorato come disegnatore tessile. Si è spento all’età di 75 anni, e nella giornata di ieri, mercoledì 11 settembre, è stato dato l’ultimo addio con una benedizione nella chiesa parrocchiale di Crevacuore. Dopo di che il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio.

L’uomo si era spento nella Rsa Casa Serena di Varallo, dove era ospitato. Originario di Crevacuore, da parecchio era residente a Postua. Lascia la moglie Antonella, la figlia Marianna con Filippo, il fratello Gianni con la moglie Dina e il figlio Alberto.

Il ricordo degli amici e della moglie

Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia personalmente e sui social. Luigi Tonella era una persona conosciuta. Proprio la moglie sui social l’ha ricordato: «48 anni insieme non sono pochi. Ciao Luigi».

L’impegno politico

Dieci anni fa aveva anche presentato una sua lista a Crevacuore con il nome “Salviamo Crevacuore” che racimolò 92 voti, non abbastanza per entrare in consiglio. Aveva lanciato idee coraggiose per cercare di smobilitare le acque. Per fare un esempio, aveva proposto l’esproprio della storica cartiera per farne capannone di attività, aveva lanciato l’idea di creare una cooperativa nel settore agro-alimentare.

«Ho Crevacuore nel cuore e sinceramente in questi anni ho visto il paese perdere un po’ di colpi – aveva detyto in occasione della presentazione dei suoi programmi -. C’è bisogno di rilanciarlo con persone nuove e idee che aiutino le famiglie e i giovani a uscire dalla crisi. Bisogna ripartire proprio da loro per dare risposte certe e aiuti alle famiglie». In passato era stato anche per cinque anni consigliere comunale a Postua.

