Manifattura di Ponzone, sui dieci licenziamenti è scontro con la Cgil

Confermati i dieci licenziamenti entro l’anno alla Manifattura di Ponzone a Valdilana. Accordo siglato tra azienda e sindacati, ma non dalla Cgil. «La procedura è chiusa – commenta Filippo Sasso della segreteria Cgil di Biella -. Ma noi non abbiamo firmato. Sono stati confermati i dieci licenziamenti su 22 componenti attuali. Sono previste tre uscite, entro fine mese, entro l’estate ed entro fine anno».

Sul motivo che ha spinto la Cgil a non firmare Sasso è chiaro: «Stiamo parlando di una azienda che non aveva mai fatto ricorso ad ammortizzatori sociali e dove si facevano straordinari per stare dietro agli ordini delle commesse, si sarebbe potuto prendere un’altra via: attivare un ammortizzatore sociale. E’ stato rifiutato il progetto di riqualificazione regionale Gol5 per i dipendenti con più di cinquant’anni».

Parte la solidarietà

Si è parlato anche di una ricollocazione per i dipendenti che usciranno. Dal prossimo mese partirà la solidarietà per i lavoratori in esubero che usciranno poi entro la fine dell’anno.

I dieci licenziamenti preoccupano comunque i dipendenti, anche perchè l’azienda non aveva mai dato segnali di crisi o altro fino a qualche settimana fa. Anche se è vero che il settore tessile sta attraversando un momento davvero delicato, e l’azienda ha deciso per una ristrutturazione.

Nel 2022 Lanecardate, storica filatura biellese leader nei filati cardati di alta qualità, aveva acquisito il 100 per cento della tintoria Manifattura di Ponzone. Quest’ultima è una azienda storica, tintoria conto terzi di fibre naturali animali pregiate.

